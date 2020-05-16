Denizli'de kumar operasyonu: 40 gözaltı

Polis ekiplerince 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alınırken, kumar malzemelerine el konuldu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kumar oynandığına dair ihbar alan polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler, 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda kumar oynayan toplam 40 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, para yerine geçen pullar ve oyun kağıtları ele geçirildi.

49 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Gözaltına alınan 40 kişiye 'kumar oynamak' suçundan toplam 49 bin lira ceza kesildi.

Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları için de para cezası kesilmek üzere tutanak tutulduğu belirtildi.