Dolar
6.9013
-0.2413%
Euro
7.4581
-0.334%
Altın
1742.48
0.6748%
Borsa
99768.15
0.5797%
G. Altın
386.965
0.5004%
Bitcoin
63952.31
-4.8454%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Denizli'de kumar operasyonu: 40 gözaltı

    Polis ekiplerince 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alınırken, kumar malzemelerine el konuldu.
    • DHA
    • 16.05.2020 - 14:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Denizli'de kumar operasyonu: 40 gözaltı

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kumar oynandığına dair ihbar alan polis ekipleri harekete geçti.

    Ekipler, 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Düzenlenen operasyonda kumar oynayan toplam 40 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Yapılan aramalarda, para yerine geçen pullar ve oyun kağıtları ele geçirildi.

    49 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

    Gözaltına alınan 40 kişiye 'kumar oynamak' suçundan toplam 49 bin lira ceza kesildi.

    Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları için de para cezası kesilmek üzere tutanak tutulduğu belirtildi.

    Görüş Bildir