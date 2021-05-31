Denizli'de kumar oynayan ve kuralları ihlal edenlere para cezası uygulandı

Denizli'de 521 farklı adrese yapılan denetim ve operasyonlarda kumar oynayan 30 kişiye idari ve cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 24 ile 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 521 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

KUMAR OYNAYANLARA 40 BİN 80 LİRA CEZA

Operasyon kapsamında 3 adreste kumar oynandığı tespit edilerek, 30 şüpheliye 40 bin 80 TL, 5 şüpheliye kumar oynanması için yer ve imkan sağlamasından dolayı idari para cezası ve adli işlem uygulandı.

KURALLARA UYMAYANLARA DA TOPLAMDA 62 BİN 500 LİRA CEZA UYGULANDI

Koronavirüs tedbirlerine uymayan 57 kişiye 55 bin 900 TL idari para cezası Polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 152 işyeri denetlendi.

Denetimlerde 839 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda sosyal mesafeyi ihlal ettiği tespit edilen 40 kişiye ise 40 bin TL, karantina kurallarına uymayan 12 kişiye 18 bin TL, maske takmayan 5 kişiye 4 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Toplamda 57 kişiye 62 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, geçici konutlara yönelik yapılan denetimlerde 9 ayrı adreste bulunan 198 apart dairesi kontrol edilerek 3 ayrı apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemi (KBS) kullanmamasından dolayı 29 bin 496 TL idari para cezası uygulandı.