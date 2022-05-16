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    Denizli'de kumar ve fuhuştan 28 kişiye işlem yapıldı

    Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 268 farklı adres kontrol edildi.
    • 16.05.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 18:06
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    Denizli'de kumar ve fuhuştan 28 kişiye işlem yapıldı

    Denizli’de gerçekleştirilen denetimlerde 9 ile 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 268 farklı adreste 68 bin 354 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları yapıldı.

    Kumar ve fuhuştan 28 kişiye işlem yapıldı

    Bir dernek lokalinde ve kahvehanede 9 kişiye kumar oynamaktan 15 bin 771 TL idari para cezası kesilirken, 2 kişiye ise “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan adli işlem yapıldı.

    DHA'nın haberine göre fuhuş operasyonunda “Fuhuşa Teşvik Aracılık veya Zorlama” suçundan 19 kişiye toplam 22 bin 249 TL idari para cezası uygulandı. Masaj salonunda yapılan denetimde eksiklikler bildirilerek idari işlem yapıldı.

    Denizli de kumar ve fuhuştan 28 kişiye işlem yapıldı #1

    95 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

    Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 95 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 46 adet fişek, 3 kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 9 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı klima ve 24 adet çalıntı inşaat panosu ele geçirildi.

    Denizli de kumar ve fuhuştan 28 kişiye işlem yapıldı #2

    Apart ve araç firmalarında olumsuzluğa rastlanılmadı

    Geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 8 ayrı adreste bulunan toplam 171 apart dairesi kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca 6 araç kiralama firması kontrol edildi. Apart ve araç kiralama firmalarında olumsuzluğa rastlanılmadı.

    Denizli de kumar ve fuhuştan 28 kişiye işlem yapıldı #3

    Denizli de kumar ve fuhuştan 28 kişiye işlem yapıldı #4

    Denizli de kumar ve fuhuştan 28 kişiye işlem yapıldı #5

    Denizli de kumar ve fuhuştan 28 kişiye işlem yapıldı #6

    Denizli de kumar ve fuhuştan 28 kişiye işlem yapıldı #7


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