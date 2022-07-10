Denizli'de kurbanlık inek kuyuya düştü

Denizli'de kesim alanından kaçıp su kuyusuna düşen kurbanlık ineği ekipler kurtardı.

Denizli'ni Bozkurt ilçesine bağlı Sazköy Mahallesi’nde, vatandaşların Kurban Bayramında kesmek üzere satın aldığı inek, kesim için hazırlık yapıldığı sırada kaçmaya başladı.

Kurbanlık inek su kuyusuna düştü

Kurbanlık inek, yaanan kovalamaca sırasında evin önündeki su kuyusuna düştü. Sahipleri, kuyuda mahsur kalan hayvanın kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.





İnek ekipler tarafından kurtarıldı

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kuyuda ineğin çıkartılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda makineye bağlanılan halatla kuyu içerisine inen bir ekipler, ineği kısa sürede çıkardı.

Ekipler çalışmaların ardından kurtardıkları ineği sahiplerine teslim ederken, çevredeki vatandaşlar ise titiz çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



