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    Denizli'de lüks aracın polisten kaçma anı

    Pamukkale'de uygulama noktasına yaklaştığı sırada durdurulan sürücü, polisin kapıyı ısrarla açmaya çalışmasına rağmen gaza basarak kaçtı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 11:07
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    Denizli'de lüks aracın polisten kaçma anı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesi bağlı Atalar Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler, araçları kontrol ettiği sırada bir lüks otomobili şüphe üzerine durdurdu.

    Uygulama noktasına 20 metre kala duran otomobilin sürücüsü, bir süre beklemeye geçti.

    Polise kapıyı açmadı

    Yanına giden trafik polisi, sürücüden kapıları açmasını istedi. Hiçbir şekilde tepki vermeyen sürücünün otomobilinin kapılarını açmaya çalışan polis, ne yapsa da başarılı olamadı.

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    İHA'nın haberine göre; otomobil sürücüsü sonrasında gaza basarak kaçmayı başardı. Aracın peşine düşen ekipler herhangi bir ize rastlayamazken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

    polis denetim

    polis denetim

    polis denetim


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