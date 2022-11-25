Denizli'de lüks aracın polisten kaçma anı

Pamukkale'de uygulama noktasına yaklaştığı sırada durdurulan sürücü, polisin kapıyı ısrarla açmaya çalışmasına rağmen gaza basarak kaçtı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi bağlı Atalar Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler, araçları kontrol ettiği sırada bir lüks otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Uygulama noktasına 20 metre kala duran otomobilin sürücüsü, bir süre beklemeye geçti.

Polise kapıyı açmadı

Yanına giden trafik polisi, sürücüden kapıları açmasını istedi. Hiçbir şekilde tepki vermeyen sürücünün otomobilinin kapılarını açmaya çalışan polis, ne yapsa da başarılı olamadı.

Lüks araçla denetimden kaçtı VİDEO

İzini kaybettirdi

İHA'nın haberine göre; otomobil sürücüsü sonrasında gaza basarak kaçmayı başardı. Aracın peşine düşen ekipler herhangi bir ize rastlayamazken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.