Denizli'de lüks otomobilin çarptığı 2 genç öldü Denizli’de yabancı plakalı lüks bir otomobil 2 gence çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada 2 genç olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

Denizli’de Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde F.A. idaresindeki yabancı plakalı lüks bir otomobil biri kadın 2 gence çarparak sürükledi.

Sürüklenen iki genç hayatını kaybetti

2 genci yaklaşık 100 metre sürükleyen araç, hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler İ. G. D. (17) ve kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından 2 gencin cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜrücü gözaltında

Öte yandan araç ise 4125 Sokak üzerinde park halinde alınırken araç sürücüsü de ekiplerce gözaltına alındı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)