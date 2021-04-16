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    Denizli'de oğluna kızan baba, marketindeki kasiyerin başına şişeyle vurdu

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde oğlunun iş yerine gelen Mehmet Ç. (60), kasiyer Mesut Kaya'nın başına içki şişesiyle vurarak, darbetti.
    • DHA
    • 16.04.2021 - 18:11
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 18:38
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    Denizli'de oğluna kızan baba, marketindeki kasiyerin başına şişeyle vurdu

    Dün saat 16.00 sıralarında, Yeşilköy Caddesi'ndeki bir markette meydana gelen olayda, Mehmet Ç. (60) aralarında husumet bulunan oğlu Yılmaz Ç.'ye ait markete geldi.

    KASİYERİN BAŞINA ŞİŞEYLE VURDU

    Sinirli halde içeri giren Mehmet Ç., dolaba şişe dizen kasiyer Mesut Kaya'ya bağırarak elindeki içki şişesini aldı. Şişeyi kasiyer Kaya'nın başına vurup kıran Mehmet Ç., daha sonra işyerinden ayrıldı. Başından hafif yaralanan Kaya, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaya'nın darp edilme anları ise, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi

    KIZ KARDEŞİNİN YAKININA MARKET AÇTI DİYE SİNİRLENDİ

    Şikayet üzerine evinde gözaltına alınan Mehmet Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşyeri sahibi Yılmaz Ç., 6 ay önce kız kardeşi Özlem Ç.'nin marketinin 50 metre yakınına market açtığını, babasının bu duruma öfkeli olduğunu, bu yüzden marketine gelip çalışanını darp ettiğini söyledi.

    Denizli'de oğluna kızan baba, marketindeki kasiyerin başına şişeyle vurdu VİDEO


    Denizli de oğluna kızan baba, marketindeki kasiyerin başına şişeyle vurdu #1


    Denizli de oğluna kızan baba, marketindeki kasiyerin başına şişeyle vurdu #2

    Denizli de oğluna kızan baba, marketindeki kasiyerin başına şişeyle vurdu #3

    Denizli de oğluna kızan baba, marketindeki kasiyerin başına şişeyle vurdu #4

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