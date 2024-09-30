Denizli'de öğretmene veli şiddeti

İHA

Bir öğretmen, okul içinde veli şiddetine maruz kaldı..

Olayın adresi bu kez Denizli oldu.

Merkezefendi ilçesinde bulunan Musa Kazım Manasır İlkokulunda öğrencilerin çıkış saatinde alkollü olduğu iddia edilen bir veli, öğrencilerin gözü önünde öğretmene saldırdı.

DARP RAPORUYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Öğrenci velisi tarafından fiziki şiddete maruz kalan öğretmen, darp raporu alarak veliden şikayetçi oldu.

Öğretmene geçmiş olsun ziyaretinde bulunan sendika yetkilileri, Denizli Adliyesine müracaat ederek, saldırgan veli hakkında suç duyurusunda bulundu.

"EĞİTİMCİLER, HADDİNİ BİLMEZ SOKAK KABADAYISININ DENEME TAHTASI DEĞİLDİR"

Öğretmene yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınayan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş,şu ifadeleri kullandı:

Eğitimciye Şiddet, maalesef ilimizde de yaşanmaya devam etmektedir. Bu saldırılar geleceğimizi karartmakta, eğitim camiasını tedirgin etmekte, birçok mağduriyete neden olmaktadır. Eğitimcilere yönelik her saldırı, aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple cehalete dayanan şiddeti veya şiddete dayanan cehaleti bir an evvel ortadan kaldırmalıyız.



Eğitimciler; bu kendini bilmez, haddini bilmez sokak kabadayısının deneme tahtası değildir. Avukatımızla birlikte şiddete uğrayan öğretmenimizle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca okulda eğitim çalışanlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sendika olarak olayın takipçisiyiz, yetkilileri göreve davet ediyoruz.