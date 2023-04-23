Denizli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü

İHA
Denizli'nin Çivril ilçesindeki Iğdır rampasında, seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil ile minibüs çarpıştı.
Feci kazada 3 kişi öldü
Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına zikzaklar çizerek savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Soruşturma başlatıldı
Olay yerinde hayatını kaybedenler araçtan çıkarılırken, güvenlik güçleri ise çevrede önlem aldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.