Denizli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü
İHA

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Iğdır rampasında, seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil ile minibüs çarpıştı.

Feci kazada 3 kişi öldü

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına zikzaklar çizerek savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerinde hayatını kaybedenler araçtan çıkarılırken, güvenlik güçleri ise çevrede önlem aldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü
Denizli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü
Denizli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü