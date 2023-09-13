Denizli'de otomobil palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü Denizli'de gece saatlerinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın önce palmiye ağacına, sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazada biri Afgan uyruklu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA Denizli'de gece saat 04.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde, Pamukkale Yolunda seyir halinde olan Afgan uyruklu Abdulmusavır Gulamı (31) idaresindeki 20 ACH 648 plakalı hafif ticari araç, sürücünün hakimiyetinden çıktı. Palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı Önce orta refüjdeki palmiye ağacına, sonra da aydınlatma direğine çarpan araç yol kenarına savruldu. Emniyet kemeri takılı bulunmayan sürücü Gulamı ile yolcu konumundaki İsa Şengül (43) araçtan yol üzerine doğru fırladı. Kazada 2 kişi öldü Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından iki kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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