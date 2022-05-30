Petrol
116.81
1.08%
Euro
17.6794
1.55%
Dolar
16.3889
1.22%
Altın
978.23
1.34%
Borsa
2527
0.00%
Bitcoin
501.705
4.68%
BTXN Coin
12.46
-0.16%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Denizli'de otomobile giren arı kazaya neden oldu

    Denizli Merkezefendi'de seyir halindeki otomobile giren arı nedeniyle panik yapan sürücü şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen öğrenci servisiyle çarpıştı.
    • 30.05.2022 - 19:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de otomobile giren arı kazaya neden oldu

    Saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi Vatan Caddesinde meydana gelen olayda, Oğuzhan Çetin (32) yönetimindeki 48 E 8806 plakalı otomobil, Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken aracın içerisine arı girince sürücü panik ile direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek, Mualla Yitim yönetimindeki 20 AGZ 064 plakalı ortaokul öğrencilerini taşıyan servis midibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    4'ü öğrenci 5 yaralı

    DHA'nın haberine göre, kazada otomobil sürücüsü Çetin ile öğrenciler Buğra Melih Yeniay, Yağız Efe Dirik, Ayaz Gümüş ile Osman Uslu yaralandı. 4'ü öğrenci 5 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Sürücü arı girdiği için kaza olduğunu söyledi

    Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Oğuzhan Çetin'in ilk ifadesinde otomobile arı girdiği için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Denizli de otomobile giren arı kazaya neden oldu #1

    Denizli de otomobile giren arı kazaya neden oldu #2

    Denizli de otomobile giren arı kazaya neden oldu #3


    İlginizi Çekebilir

    Atatürk Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu
    Gündem

    Atatürk Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Bursa'da sevgilisini rehin alan şahıs hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Bursa'da sevgilisini rehin alan şahıs hayatını kaybetti

    Görüş Bildir