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Denizli'de otomobilin hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Denizli'de otomobilin hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Denizli'de narkotik polisinin, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı operasyonda; bir otomobilde hoparlörün içine gizlenmiş halde eroin ve esrar maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına aldı.