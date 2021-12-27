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    Denizli'de otomobilin hoparlöründen uyuşturucu çıktı

    Denizli'de narkotik polisinin, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı operasyonda; bir otomobilde hoparlörün içine gizlenmiş halde eroin ve esrar maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına aldı.
    • DHA
    • 27.12.2021 - 18:48
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 19:21
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    Denizli'de otomobilin hoparlöründen uyuşturucu çıktı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine önceki gün operasyon düzenledi.

    Teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu taşıdığı belirlenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, polis ekipleri tarafından  Akhan Mahallesi'nde durduruldu. Otomobil içindeki 2 kişi gözaltına alınırken, narkotik köpeği 'İsko' ile arama yapıldı.

    HOPARLÖRÜN İÇİNE GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU YAKALANDI

    İsko'nun otomobilin bagajında yaptığı aramada hoparlörün içine gizlenmiş şekilde 43 gram eroin, poşetin içinde ise 485 gram esrar maddesi bulundu.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

    Denizli'de otomobilin hoparlöründen uyuşturucu çıktı VİDEO

    Denizli de otomobilin hoparlöründen uyuşturucu çıktı #1

    Denizli de otomobilin hoparlöründen uyuşturucu çıktı #2

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