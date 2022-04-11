Denizli'de pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira idari para cezası
Denizli'de metruk bina içerisindeki bahçede yasaklı ırk köpeği besleyen bir kişinin, ihbarlar üzerine yapılan denetimde kimlik belgeleri olmadığı tespit edildi.
- 11.04.2022 - 17:10
- Güncelleme : 11.04.2022 - 17:23
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği metruk bina içerisinde bahçede besleyen A.N., ihbarlar üzerine tespit edildi.
14 bin 982 lira para cezası uygulandı
Köpeğin kimlik belgeleri olmadığı ve çevreye rahatsızlık verdiği öğrenildi.
İHA'nın haberine göre, A.N. isimli vatandaşa "Hayvanları Koruma Kanunu" çerçevesinde 14 bin 982 TL idari para cezası uygulandı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri tarafından alınan köpek, koruma altına alındı.