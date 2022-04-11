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Denizli'de pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira idari para cezası

Denizli'de pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira idari para cezası

Denizli'de metruk bina içerisindeki bahçede yasaklı ırk köpeği besleyen bir kişinin, ihbarlar üzerine yapılan denetimde kimlik belgeleri olmadığı tespit edildi.