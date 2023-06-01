Denizli'de sağanağın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı Denizli’de dün etkisini gösteren yağmurun ardından, selin vurduğu mahallelerde ortalık göle döndü. Gün ağarınca ortaya çıkan acı tabloda dere yatağında bulunan oteller enkaz yığınına dönerken, ekipler seferber oldu.

İHA

Türkiye'nin bazı illerinde meydana gelen sel, Denizli’de de hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede süratle yağan yağmurun ardından dereler taştı, yollarda su birikintisi oldu, bazı evleri ise su bastı.

Selin en şiddetli yüzünü gösterdiği noktalardan biride turizm cenneti Karahayıt ve yakınında bulunan Uzunpınar ile Akköy Mahallesi oldu.

Ağaçlar devrilip sürüklendi

Rakımı yüksek noktalarda bulunan mahallelerin derelerinden akan azgın sular, birleştiği noktada taşarak ağaçları bile devirip ilerledi.

Dere kenarında bulunan oteller sular altında kalırken, evlerini su basan vatandaşlar kendini dışarı attı.

Birçok hayvanın telef olduğu öğrenilen bölgeye jandarma, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesine bağlı ekipler giderek yardıma koştu.

Sağanağın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Burada vatandaşa yardım eli uzatan ekipler, taşan derenin getirdiği olumsuzlukları geceden başlayarak temizlemeye başladı. Çamur olan yollar ile birlikte su basan evleri tahliye eden ekipler, sabah kadar çalışarak bölgeyi eski haline getirmeye uğraştı.

Gün ağarınca ortaya çıkan içler acısı bir manzarayla karşılaşılırken, bölge dron ile görüntülendi.

“Ağaç kökleri yerlerinden çıktı”

Nasıl olduğunu anlayamadıklarını belirten bölge halkından Hüseyin Çıbık, şu ifadeleri kullandı:

Dün burada çok fazla yağış vardı. Aşırı yağışın ardından yavaş yavaş bir anda yukarıdan sel geldi. Gelen selle birlikte belediye personelleri falan hepsi buradaydı. Şimdi de arkadaşlar tek tek geliyor. Yukarı mahallede de afetin büyük olduğu belirtiliyor. Aşağı mahallede büyük bir hasar var. Bu yol güzergahı üzerinde tarlaların, bahçelerin hepsini su bastı. Birçok yerde hayvanlar telef oldu. Yani 3-4 gündür devam eden yağışla birlikte sıkıntılar biraz fazla oldu.



Doğumarmara, Gözler ve birkaç mahallenin birleşimiyle burası bir anda sel olmasına sebep oldu. Ağaçlar ve taşlar dereyi kapattı, ağaç kökleri yerlerinden çıktı. 20-30 yıllık ağaçlar dayanamadı. Burada kalanlar içerde olmaması olası bir felaketi önledi. İçeride olsalardı kurtulma şansları çok zordu.

“Evimin içi çamur doldu”

Selden mağdur olan Erol Demir, “Yukarıdaki mahallelerden sel geldi. Komple buralarda bağlar, bahçeler ve evler her yeri su bastı. Başkanımız sağ olsun yardımcı oluyor. Ekipler çalışmalarına devam ediyor. Allah bundan kötüsünü vermesin. Evimin içi çamur doldu. Bahçemiz, ahırımız tamamen çamur ve su doldu, temizleme çalışması devam ediyor” diye konuştu.

“Hayvanlarım telef oldu”

Selin geldiğinden haberleri olduktan sonra hayvanlarını kurtarmaya çalıştıklarını fakat başarılı olamadıklarını ifade eden Mehmet Ali Şat, “Gelen sel maalesef evleri bastı. 8 tane koyunumdan 5 tanesi telef oldu. Yem, saman çamurda kaldı. Yağmur burada az oldu ama yukarılarda yağan yağmur oradan toplandı. Yukarıdaki köylerden haber verdiler ‘sel geliyor’ diye koyunları çıkarırken komşuların oraya taşıdım. Çıkaramadığım koyunlarım telef oldu.” şeklinde konuştu.