Denizli'de sahte parayla alışveriş yapan kişi yakalandı
Denizli’de sahte para ile alışveriş yapan kişiyi takibe alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda sahte 7 bin 500 TL ve 2 bin 900 dolar ele geçirdi.
- İHA
- 08.11.2021 - 17:05
- Güncelleme : 08.11.2021 - 17:06
Denizli’de sahte para ile alışveriş yapan şahsı, polis ekipleri takibe aldı.
SAHTE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ
Kısa süreli takibin ardından düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 50 adet sahte 100 TL, 50 adet sahte 50 TL ve 29 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.