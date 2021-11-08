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Denizli'de sahte parayla alışveriş yapan kişi yakalandı

Denizli'de sahte parayla alışveriş yapan kişi yakalandı

Denizli’de sahte para ile alışveriş yapan kişiyi takibe alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda sahte 7 bin 500 TL ve 2 bin 900 dolar ele geçirdi.