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    Denizli'de sahte parayla alışveriş yapan kişi yakalandı

    Denizli’de sahte para ile alışveriş yapan kişiyi takibe alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda sahte 7 bin 500 TL ve 2 bin 900 dolar ele geçirdi.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 17:06
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    Denizli'de sahte parayla alışveriş yapan kişi yakalandı

    Denizli’de sahte para ile alışveriş yapan şahsı, polis ekipleri takibe aldı.

    SAHTE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

    Kısa süreli takibin ardından düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 50 adet sahte 100 TL, 50 adet sahte 50 TL ve 29 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

    Denizli de sahte parayla alışveriş yapan kişi yakalandı #1

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