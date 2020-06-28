Denizli’de sınava son dakikada yetiştirilen öğrenci

AYT öncesinde nüfus cüzdanını kaybeden öğrenci, bina sorumlusu polis ekipleri tarafından nüfus müdürlüğüne götürüldü. Öğrenci, sınava 1 dakika kala okula yetiştirildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı’na (AYT) Denizli’de 19 bin 990 aday sınav heyecanı yaşadı.

Erken saatlerde sınav yapılacak okullara giden öğrenci ve veliler heyecanlı bir şekilde okul önünde beklediler. Okul önlerinde ise yoğunluk oluştu.

SIK SIK UYARILDILAR

Okula giriş saatinin gelmesi ile birlikte öğrenciler sınav salonlarına sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde içeriye alındı. Maske ve dezenfektan dağıtılan öğrenciler, yerlerini aldıktan sonra sınav başlangıç saatini bekledi.

Polis ekipleri ise okul çevresinde sosyal mesafe kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Denizli’de YKS sınavına 1 dakika kala polis sayesinde yetişti İZLE

YARDIMINA TRAFİK POLİSİ YETİŞTİ

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde AYT sınavına girecek olan bir öğrenci nüfus cüzdanın olmadığını fark ederek bina girişinde bulunan polis ekiplerinden yardım istedi. Bina girişine motosikletli trafik polisi çağırılarak, sınava girecek olan 18 yaşındaki Ahmet Buğra Demirci, Pamukkale İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne yetiştirildi.

Burada Demirci’ye nüfus kayıt örneği verilmesinin ardından kask takılarak sınava gireceği fakülteye götürüldü.

Demirci, sınavın başlamasına 1 dakika kala yetişti.

“POLİS AĞABEYLER HIZLICA YETİŞTİRDİLER”

Denizli'nin Çameli ilçesi, Güzelyurt Mahallesinden sınava tek başına geldiğini belirten Ahmet Buğra Demirci (18), AYT sınavının sona ermesinin ardından yaşadığı anı anlattı.

Demirci, “Sınava gelmiştim tam giriş esnasında kimliğimin olmadığını fark ettim. Sonra polis ağabeyler anons geçtiler. Motosikletli yunus polis ağabey geldi, beni hemen nüfus müdürlüğüne götürdüler. Hızlıca yetiştirdiler sınava onlara teşekkür ederim. Sınavım iyi geçti, orta çalıştığım şekilde ilk 20 dakika terler falan vardı üzerimde sonradan rahatladım.” dedi.