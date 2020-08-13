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    Denizli'de sokak kedisini tekmeleyen şahıs

    Pamukkale ilçesinde sokak kedisini tekmeleyen şahsa 900 lira idari para cezası uygulanırken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
    • AA
    • 13.08.2020 - 15:47
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    Denizli'de sokak kedisini tekmeleyen şahıs

    Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, market işleten R.S'nin bir sokak kedisini tekmelemesi üzerine şikayette bulundu.

    Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    900 LİRA CEZA

    Görüntülerde R.S'nin kediyi yolda yürürken tekmelediği görülürken, ekiplerce  hayvana şiddet uyguladığı suçlamasıyla 900 lira idari para cezası uygulandı. R.S, kedinin iş yerine girerek askıdaki sucukları yediğini bu yüzden kızarak tekme attığını söyledi.

    Denizli'de sokak kedisini tekmeleyen şahıs

    "BANA ZARAR VERDİ, BEN DE TEKME ATTIM"

    Hayvana zarar verdiği için üzgün olduğunu anlatan R.S, "O bana zarar verdi. Ben de ona tekme attım. Cezasını 900 lira ödedim. Sosyal medyada abartmışlar." dedi.

    Denizli de sokak kedisini tekmeleyen şahıs #1

    Denizli de sokak kedisini tekmeleyen şahıs #2

    Denizli de sokak kedisini tekmeleyen şahıs #3

    Denizli de sokak kedisini tekmeleyen şahıs #4

    Denizli de sokak kedisini tekmeleyen şahıs #5

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