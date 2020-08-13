Pamukkale ilçesinde sokak kedisini tekmeleyen şahsa 900 lira idari para cezası uygulanırken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, market işleten R.S'nin bir sokak kedisini tekmelemesi üzerine şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

900 LİRA CEZA

Görüntülerde R.S'nin kediyi yolda yürürken tekmelediği görülürken, ekiplerce hayvana şiddet uyguladığı suçlamasıyla 900 lira idari para cezası uygulandı. R.S, kedinin iş yerine girerek askıdaki sucukları yediğini bu yüzden kızarak tekme attığını söyledi.

Denizli'de sokak kedisini tekmeleyen şahıs

"BANA ZARAR VERDİ, BEN DE TEKME ATTIM"

Hayvana zarar verdiği için üzgün olduğunu anlatan R.S, "O bana zarar verdi. Ben de ona tekme attım. Cezasını 900 lira ödedim. Sosyal medyada abartmışlar." dedi.