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- Denizli'de su kuyusunda zehirlenen 6 kişiden 2'si öldü
Denizli'de su kuyusunda zehirlenen 6 kişiden 2'si öldü
İndikleri su kuyusunda su tahliye motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de hastanede tedaviye alındı.
- DHA
- 25.05.2020 - 16:58
Denizli'nin Çameli ilçesinde 8 metre derinliğindeki su kuyusuna inen kişi, su tahliye motoruyla içerideki suyu tahliye etmek istedi.
İsmi henüz belirlenemeyen kişi, bir süre sonra su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlendi.
VATANDAŞLAR SU KUYUSUNDAKİ GAZDAN ZEHİRLENDİ
Çevrede bulunan 5 kişinin de yardım için kuyuya inmesi sonucu, gazdan zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Denizli'de su kuyusunda zehirlenme 2 ölü
6 KİŞİDEN 2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan 6 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Baygın haldeki 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alındı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.