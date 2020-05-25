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    Denizli'de su kuyusunda zehirlenen 6 kişiden 2'si öldü

    İndikleri su kuyusunda su tahliye motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de hastanede tedaviye alındı.
    • DHA
    • 25.05.2020 - 16:58
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    Denizli'de su kuyusunda zehirlenen 6 kişiden 2'si öldü

    Denizli'nin Çameli ilçesinde 8 metre derinliğindeki su kuyusuna inen kişi, su tahliye motoruyla içerideki suyu tahliye etmek istedi.

    İsmi henüz belirlenemeyen kişi, bir süre sonra su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlendi.

    VATANDAŞLAR SU KUYUSUNDAKİ GAZDAN ZEHİRLENDİ

    Çevrede bulunan 5 kişinin de yardım için kuyuya inmesi sonucu, gazdan zehirlendi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Denizli'de su kuyusunda zehirlenme 2 ölü

    6 KİŞİDEN 2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ

    İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan 6 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Baygın haldeki 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alındı.

    Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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