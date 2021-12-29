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    Denizli'de şüpheliler binlerce uyuşturucu hapı yol kenarına attı

    Denizli’de polisten 10 kilometre kaçtıktan sonra yol kenarına uyuşturucu hap atan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 17:17
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    Denizli'de şüpheliler binlerce uyuşturucu hapı yol kenarına attı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde sevk edileceğine yönelik aldıkları bilgi doğrultusunda harekete geçti.

    Belirlenen aracı takip eden ekipler, dur ihtarı çekerek aracı durdurmaya çalıştı.

    Polisin ikazlarına uymayan şüpheliler, 10 kilometre boyunca nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı.

    KAÇARKEN BİNLERCE UYUŞTURUCU HAPI YOL KENARINA ATTILAR

    Şüphelilerin kaçış esnasından malzeme attıklarını gören ekipler, yol kenarında durarak dağılmış halde uyuşturucu hap ele geçirdi. Yapılan arama sonucu araçta ve yol kenarında toplam 3 bin 290 adet hap bulundu.

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Yapılan operasyonda yakalanan 2 şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlarca tutuklandı.

    Denizli de şüpheliler binlerce uyuşturucu hapı yol kenarına attı #1

    Denizli de şüpheliler binlerce uyuşturucu hapı yol kenarına attı #2

    Denizli de şüpheliler binlerce uyuşturucu hapı yol kenarına attı #3

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