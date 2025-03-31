Denizli'de sürücülere ceza yerine tatlı ikramı

İHA

Bayram tatili boyunca sürücülerin güvenliğini sağlamak için sahada aktif bir denetim gerçekleştiren Denizli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kez klasik kontrollerin ötesine geçerek sürücülere unutulmaz bir jest yaptı.

SÜRÜCÜLERİ DURDURUP KOLONYA VE ŞEKER İKRAM ETTİLER

Trafik ekipleri, yolda seyir halindeki sürücüleri durdurarak sıradan evrak denetimleri yerine bayramın sıcaklığını hissettiren bir sürprizle kolonya ve şeker ikram etti. Bayram coşkusunu yolculuklara da taşımayı amaçlayan bu anlamlı uygulama, sürücülerden büyük takdir toplarken aynı zamanda trafik güvenliği konusunda bilinçlendirme fırsatı sundu.

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN UYARILAR YAPILDI

Yetkililer, bayram süresince trafikte yoğunluğun arttığına dikkat çekerek hız kurallarına uyulması, emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmemesi ve dikkatsiz sürüşten kaçınılması yönünde uyarılarda bulundu. Trafik güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan ekipler, sürücülerin sevdiklerine güvenle kavuşmalarının en büyük temennileri olduğunu dile getirdi.