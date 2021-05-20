Denizli'de tartıştığı arkadaşını göğsünden bıçakladı

Denizli'de tartıştığı arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir parkta iki arkadaş tartıştı.

İki arkadaştan biri tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yanında getirdiği bıçakla arkadaşını göğsünden bıçakladı.

YANINDA BIÇAK GETİRDİ

Olay, saat 18.30 sıralarında Atalar Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Tuncay Demirpolat (19) ile arkadaşı Hasan Kartop (17) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Demirpolat yanında getirdiği bıçakla Kartop'u göğsünden bıçaklayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kartop, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli Tuncay Demirpolat ve yanındaki kuzeni Ayhan Demirpolat'ı İnönü Caddesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan iki kişinin sabah saatlerinde Hasan Kartop'un kardeşi ile kavga ettiği, taraflar arasında bu nedenle husumet yaşandığı öğrenildi.