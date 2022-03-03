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    Denizli'de Ukraynalı kadınlardan barış çağrısı

    Denizli'de çoğunluğunu kente gelin gelen kadınların oluşturduğu bir grup Ukrayna vatandaşı, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısını durdurmasını istedi.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 18:58
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    Denizli'de Ukraynalı kadınlardan barış çağrısı

    Çoğunluğunu Denizli'ye gelin olarak gelenlerin ve ailelerinin oluşturduğu bir grup Ukrayna vatandaşı, Bayramyeri Meydanı'nda toplanıp savaşın durdurulması için çağrı yaptı.

    "SAVAŞI DURDURUN"

    Ellerinde 'Savaşı durdurun', 'Ukrayna'ya destek ver', Rusya'ya 'dur' de', 'Stop Putin' yazılı pankartlar taşıyan Ukrayna vatandaşları, bir an önce savaşın durdurulmasını istedi.

    Denizli de Ukraynalı kadınlardan barış çağrısı #1

    "BUGÜN UKRAYNA YANIYOR"

    Grup adına açıklamayı Ukrayna uyruklu Türk vatandaşı Mila Eymir yaptı. Savaşa karşı olduklarını ifade eden Eymir, "Savaşmak için değil barış için buradayız. Ukrayna, Rus askeriyle savaşıyor. Ukrayna topraklarında yaşanan bu dehşeti durdurmak için buradayız. Ukrayna halkını destekliyoruz. Ukrayna halkının huzur içinde yaşayabilmesi için, çocuklar ağlamasın diye buradayız. Ukrayna bağımsız bir devlettir. Bugün burada barış için haykırıyoruz. Kardeş kardeşine karşı gelmesin, masum insanların kanı akmasın diye buradayız. Bugün Ukrayna yanıyor. Ukrayna küçük bir ülke olabilir ama insan olarak güçlü bir ülkedir. Bodrumlarda, metrolarda yaşayan çocuklar ve kadınlara yardım etmek istiyoruz. Ukrayna 30 yıldır bağımsız bir devlet ve böyle kalmak istiyor. Türk halkına minnettarız. Ukrayna halkına çok destek oldular" diye konuştu.

    Denizli de Ukraynalı kadınlardan barış çağrısı #2

    Denizli de Ukraynalı kadınlardan barış çağrısı #3

    Denizli de Ukraynalı kadınlardan barış çağrısı #4

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