Denizli,de üst geçitte ilerleyen SUV araç motosiklete çarptı: 2 ölü

İHA
Denizli'de Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üst geçit üzerinde, aynı yönde seyir halinde olan SUV araç ile motosiklet çarpıştı.
Alt geçide düştü
Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki kişiden biri üst geçitten Ankara Bulvarını İzmir Bulvarına bağlayan alt geçide düştü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İki kişi yaşamını yitirdi
Sağlık ekipleri kazada motosiklet üzerinden yola savrulan biri kadın biri erkek iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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