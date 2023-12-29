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Denizli,de üst geçitte ilerleyen SUV araç motosiklete çarptı: 2 ölü

Denizli,de üst geçitte ilerleyen SUV araç motosiklete çarptı: 2 ölü Denizli’de aynı yönde ilerleyen SUV araç ile motosikletin çarpışması sonucu biri kadın biri erkek iki kişi hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybedenlerden birinin üst geçitten alt geçide düştüğü görüldü.