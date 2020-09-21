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    Denizli'de uyuşturucu baronu Zeliş piknikte yakalandı

    Tavas ilçesinde, uyuşturucu baronu olarak bilinen Zeliş takma isimli kadın, ormanlık alanda piknik yaparken yakalandı.
    • DHA
    • 21.09.2020 - 06:40
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 06:40
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    Denizli'de uyuşturucu baronu Zeliş piknikte yakalandı

    Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi'nde uyuşturucu baronu olduğu ileri sürülen ve hakkında 8 ayrı suçtan kesinleşmiş toplam 20 yıl hapis cezası bulunan 'Zeliş lakaplı Z.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Z.Ç. 'nin Tavas ilçesinde ormanlık alanda piknik yaptığını tespit eden JASAT ekibi, Tavas ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle dün ortak operasyon düzenledi.

    Operasyonda  Z.Ç. yakalanıp, gözaltına alındı. Z.Ç.'nin kendisini gözaltına alan jandarma ekiplerine, "Beni yakalayacağınıza teröristleri yakalasanıza" demesi dikkat çekti.

    Denizli'de uyuşturucu baronu Zeliş piknikte yakalandı VİDEO

    AİLECEK TORBACI ÇIKTILAR

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Z.Ç. tutuklandı.

    Z.Ç.'nin eşi N.Ç. ile damadı T.A.'nın aynı suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

    Z.Ç.'nin  oğulları M.Ç. ve Ö.Ç.'nin de T.A.'nın kızı S.A.'nın da 'uyuşturucu satmaktan' polis ve jandarmada suç kayıtları bulunduğu belirtildi.

    Denizli de uyuşturucu baronu Zeliş piknikte yakalandı #1

    Denizli de uyuşturucu baronu Zeliş piknikte yakalandı #2

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