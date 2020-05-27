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    Denizli'de uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 şüpheli yakalandı

    Polis ekiplerince tırın dorsesindeki otomobile uyuşturucu saklayan 4 kişi yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 27.05.2020 - 17:50
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    Denizli'de uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 şüpheli yakalandı

    Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Harekete geçen ekipler, bir tırı takibe aldı.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI

    Merkezefendi ilçesinde durdurulan narkotik köpeğiyle yapılan aramada, dorse bölümündeki otomobilin içerisine gizlenmiş 310 gram eroin ve 200 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

    Tırda bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Denizli'de uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 şüpheli yakalandı ViDEO

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