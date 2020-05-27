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- Denizli'de uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 şüpheli yakalandı
Denizli'de uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 şüpheli yakalandı
Polis ekiplerince tırın dorsesindeki otomobile uyuşturucu saklayan 4 kişi yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- DHA
- 27.05.2020 - 17:50
Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Harekete geçen ekipler, bir tırı takibe aldı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Merkezefendi ilçesinde durdurulan narkotik köpeğiyle yapılan aramada, dorse bölümündeki otomobilin içerisine gizlenmiş 310 gram eroin ve 200 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.
Tırda bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Denizli'de uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 şüpheli yakalandı ViDEO