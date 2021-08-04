Euro
9.9837
0.04%
Dolar
8.4045
0%
Altın
489.5
0.09%
Borsa
1.409
0.65%
Bitcoin
322.535
-2.13%
EXEN Coin
23.52
-0.33%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

    Denizli'de vatandaşlar yangınlara karşı destekte bulunuyor.

    Tavas ve Buldan ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında yöre halkı, yetkili kişilere yardım ederek söndürme çalışmalarına katkılarda bulunuyor.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 01:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de vatandaşlar yangınlara karşı destekte bulunuyor.

    Ormanlık alanlarda başlayan yangınlarda devlet yetkilileri ile vatandaşlar alevlerle mücadele ediyor.

    Denizli'de binlerce vatandaş yangın bölgelerine giderek gece gündüz çalışmalarda bulunuyor.

    Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, dün gece geç saatlerde kontrol altına alınmasının ardından bugün yeniden patlak verdi.

    Denizli de vatandaşlar yangınlara karşı destekte bulunuyor. #1

    KÖY HALKI DESTEKLERDE BULUNUYOR

    Ekipler bu bölgede yoğun bir mücadele verirken, ikinci bir yangın ihbarı da Tavas ilçesinden geldi. İlçeye bağlı Pınarlık Mahallesi Çakıroluk mevkiinde başlayan orman yangını Pamukkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi ile Tavas ilçesine bağlı Pınarlık ve Kızılcabölük mahalleleri arasındaki geniş bir bölgede etkili oldu.

    Orman ve belediye ekiplerinin yangını söndürmek için verdiği mücadeleye vatandaşların verdiği destek de takdir topladı. Tanker ve saban bağlı traktörleriyle bölgeye gitmek için yola çıkan köylüler, bölgede uzun kuyruklar oluşturdu.

    Denizli de vatandaşlar yangınlara karşı destekte bulunuyor. #2

    YİYECEK VE İÇECEK MALZEMELERİ TAŞINIYOR

    Araçlarıyla bölgeye ulaşmayı başaran yüzlerce vatandaş ise, kazma küreklerle yangının ortasına kadar girerek alevlere engel olmaya çalıştı.

    Vatandaşların büyük bir bölümü cansiperhane bir şekilde yangınla mücadele ederken, bir o kadar insan da orman kahramanları için seferber oldu. Yangından haberdar olur olmaz Denizli’nin birçok noktasından yola çıkan vatandaşlar, araçlarıyla bölgeye yiyecek içerek ve ihtiyaç malzemesi taşıdı.

    Oluşturulan noktalarda jandarma ekiplerine teslim edilen yardımlar, görevliler tarafından alevlerle mücadele eden ekiplere ulaştırıldı.

    Denizli de vatandaşlar yangınlara karşı destekte bulunuyor. #3

    Denizli de vatandaşlar yangınlara karşı destekte bulunuyor. #4

    Denizli de vatandaşlar yangınlara karşı destekte bulunuyor. #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir