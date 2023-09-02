Denizli’de zincirleme kaza: 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı Denizli’nin Pamukkale ilçesinde otobüs, minibüs ve 5 ayrı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

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İHA

Denizli-Antalya karayolunda saat 20.45 sıralarında Cankurtaran Kavşağı yakınlarında zincirleme kaza yaşandı.

3 kişi yaşamını yitirdi, 50 yaralı var

Muğla turundan Afyon’un Sandıklı ilçesine dönen kafileyi taşıyan otobüs, ilçe minibüsü ve 5 ayrı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Can pazarı yaşandı

Yaralıların yola savrulduğu kazada can pazarı yaşandı. Ekipler, yaralıları kurtarmak ve hastanelere yetiştirebilmek için zamana karşı mücadele verdi.

Denizli'de bir gün arayla ikinci kaza

Cuma günü de Denizli’nin Honaz ilçesinde, demir bariyeri parçalayıp refüjü aşarak karşı şeride geçen kum yüklü kamyon, düğüne gidenleri taşıyan otobüse çarpmış ve kazada 1’i polis, 6 kişi ölürken 43 kişi ise yaralanmıştı.

