Denizli'deki depremde ortaya çıkan gürültü panik yarattı

Denizli Pamukkale'de meydana gelen 3,2 şiddetindeki depremde ortaya çıkan gürültü, güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, 19.43’te merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem kent merkezindeki birçok noktada hissedildi.

Depremden çok gürültüsü korkuttu

Deprem öncesi meydana gelen gürültü ise birçok vatandaşı tedirgin ederken, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda raftan ürünlerin yere düşmesi ve vatandaşların dışarıya koşuşturduğu anlar yer aldı.

"İnsanlar dışarı çıkarken ben de deprem olduğunu fark ettim"

Depreme berberdeyken yakalanan Mustafa Çakı, “Saat 19.43’te deprem oldu, berber dükkanında çalışırken depremi hissedemedim ama insanlar dışarı çıkarken ben de deprem olduğunu fark ettim. O yüzden çok şükür fazla bir şey olmadı. Bazı vatandaşlar çok şiddetli bir şekilde hissettiğini, deprem öncesinde ise gürültü olduğunu söyledi” dedi.

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"Farklı bir sesti"

İlk başta ne olduğunu anlamadığını söyleyen Hüseyin Kaplan, “Depremden uğultu geldi. Ben de ilk başta komşunun palet indirdiğini tahmin etmiştim. Çok farklı bir şeydi, paletin o sesi çıkaracağına inanamamıştım. Farklı bir sesti ve dışarı çıktığımda komşular deprem olduğunu söyledi, bayağı etkiliydi” ifadelerini kullandı.

Denizli Valiliğinden açıklama

Denizli Valiliği vatandaşları korkutan deprem sonrası sosyal medyadan açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, “İlimizde bugün 19.06’da Sarayköy merkezli 3.0 büyüklüğünde, 19.43’te de Pamukkale merkezli 3.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır. AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımız koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir” ifadelerine yer verildi.