Denizlili amatör sporcu, Ağrı Dağı’na tırmandı

Katıldığı birçok doğa yürüyüşü gibi faaliyetlerle adından söz ettiren Denizlili amatör sporcu, bir belgeselden etkilenerek bu kez Ağrı Dağı’na tırmanıp zirveye Türk Bayrağı dikti.

Uluslararası Masa Tenisi Hakemi ve Futbol Gözlemcisi Çağlar Turan, bir belgesel programı izleyerek tırmanış yapmaya karar verdi.

Denizli’nin yüksek dağlarında kendi çapında tırmanışlarını gerçekleştiren Turan, hedefini daha da büyüttü.

Birçok yakınının ‘yapamazsın’ demesine rağmen tırmanışlarını sürdüren Turan, Ağrı Dağı’nı gözüne kestirdi.

5 GÜN SÜRDÜ, SONUNDA BAYRAĞI DİKTİ

Hazırlıklarını yaprak disiplinli bir şekilde yola çıkan Turan, Ağrı Dağı’na tırmandı.

4 gece 5 gün sonra zirveye ulaşan Turan, Türk Bayrağı’nı dikerek tırmanışına son verdi.

“MENTAL VE FİZİK KONDİSYON OLARAK ÇOK İYİ HAZIRLANDIM”

Tırmanışlara bir program izledikten sonra başladığını belirten Turan, “Normal de Ağrı dağına tırmanmak için yıllarca hazırlık yapmak gerekiyor. Çünkü irtifa yüksek ve tehlikeli. Bu tırmanışa kadar dağcılıkla ilgili böyle bir tecrübem yoktu. Sadece doğa yürüyüşü falan yapardım. Bu tırmanış için inanılmaz ve sıkı disiplinli hazırlandım. Ağrı Dağı’na gitmeden önce Denizli civarında bulunan yüksek dağlara çıkarak kendimi hazırladım. Hayatımın macerası olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. ‘Gitme’ dediler, ‘yapamazsın’ dediler ama ben hiç vazgeçmedim. Mental ve fizik kondisyon olarak çok iyi hazırlandım. Doğru kişilerle tanışıp, onların yönlendirmeleri doğrultusunda çalışıp çabalayınca, her şey oluyor.” dedi.

“ANLATILMAZ YAŞANIR DİYE”

Zirveye, 4 gece 5 gün süren yürüyüşünden sonra ulaştığını aktaran Turan “Ağrı Dağı’nın 3200 ve 4200 metrelerinde kamplarda kaldım. Çok zorlu bir süreçten sonra Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan 5137 metre Ağrı Dağı’nın zirvesinde olmak gerçekten çok farklı bir duyguydu. Hani derler ya anlatılmaz yaşanır diye, gerçekten çok güzel bir duygu. Burada bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerinde bulundu.