Deprem bölgesinde 2 ayda 33 bin artçı deprem meydana geldi Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından 11 il adeta beşik gibi sallanıyor..

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat'ta Cumhuriyet tarihinin en şiddetli depremiyle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 il adeta enkaza döndü.

Deprem 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yaşanılan depremlerin ardından artçı sarsıntılar ise devam ediyor.

33 bin 77 artçı deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son açıklamaya göre, depremin üzerinden geçen 2 ay içinde toplam 33 bin 77 artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı: