Deprem bölgesinde 6 aylık binalarda ağır hasar görüldü Adıyaman'da yeni yapılan 260 binadaki incelemelerde, 6 ay önce yapılan binalarda bile ağır hasarların oluştuğu tespit edildi.

Batman Üniversitesi Mühendi̇sli̇k Mi̇marlık Fakültesi̇ İnşaat Mühendi̇sli̇ği̇ Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İslam Gökalp, 6 kişilik ekip ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da görevlendirildi. Ekibi ile yeni yapılan 260 binada inceleme yapan Doç. Dr. Gökalp, tespitlerini paylaştı.

"6 aylık binalarda ağır hasar var"

6 ay önce yapılan binalarda bile ağır hasarların oluşmasının kaygı verici olduğunu belirten Doç. Dr. Gökalp, bu binaların yüzde 25'inde insanların oturduğunu söyledi. Doç. Dr. Gökalp,

Binaların yüzde 32'si az hasarlı noktasında, yüzde 25'e yakını orta hasarlı. Çok ağır hasarlı ve ağır hasarlı binaların sayısı da kümülatifte yüzde 20'ye yaklaştığını söyleyebiliriz. Bizleri kaygılandıran, üzen ve tuhaf olan durum şu ki; binalar henüz yeni.

dedi.

Radye temel, daha sağlam

Radye temelli binaların daha az hasarlı olduğunu, tekil temelli binaların ise fazla hasar aldığını belirten Doç. Dr. Gökalp,

Bu, gerçekten de inşaat sektörü açısından kaygı verici bir durum. Temel anlamda yapısal elemanları zarar görmüş; kolon ve kirişlerde ciddi zararlar var. Binaların temelleri ile ilgili değerlendirme yaparsak; radye temelli binalar daha az hasarlı, tekil temel dediğimiz binalar ise daha yüksek hasarlı.

diye konuştu.

"Çok fazla uygulama hatası var"

İnşaat yapım aşamasında ciddi uygulama hataları olduğunu kaydeden Doç. Dr. Gökalp, şunları söyledi: