Deprem bölgesinde kurulan konteyner sayısı 85 bini aştı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde şu ana kadar 85 bin 500 konteyner kuruldu.

AA & Ensonhaber

AFAD, depremlerden etkilenen illerdeki 10 binin üzerinde yerleşim biriminde çalışmalar yürütüyor.

Vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 30 Nisan itibarıyla, depremden etkilenen illerde 806 çadır ve 313 konteyner kent alanı oluşturuldu.

Bu alanlarda 806 bin çadır ve 85 bin 500 konteyner kuruldu.

Toplamda 3 milyon 500 bin depremzede, geçici barınma noktalarına yerleştirildi.

Bölgede konteyner kurulumu ve kalıcı konut yapımı devam ediyor.

58 bin 630 konutun temeli atıldı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı öncülüğünde 23 Mart'ta deprem konutlarının temeli atılmaya başladı.

Şu ana kadar temeli atılan konut sayısı 58 bin 630 olurken, inşaat süreci başlayan konut sayısı ise 125 bini buldu.

Toplam 30 milyar lira ödeme yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere, hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına toplam 30 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi.