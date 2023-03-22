Deprem bölgesinde öncelikli malzeme ihtiyacı devam ediyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede su, yastık, şampuan, haftalık gıda kolisi, sıvı sabun gibi öncelikli malzemelere ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

6 Şubat'ta yaşanan ve Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm yurtta afetzedeler için seferber olundu.

Bu kapsamda, depremin yaşandığı ilk günden itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli, afetzedelerin yaralarını sarmak için sahada görev aldı.

Bakanlığa bağlı Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekipleri, vatandaşlara ihtiyaçlarına göre yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyor.

Temel ihtiyaç malzemeleri için yeni liste hazırlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yapılan saha çalışmalarının ardından yetkililer, yardımların devamlılığı için öncelikli ihtiyaç listeleri hazırladı.

Deprem bölgesinde su, haftalık gıda ve kahvaltılık kolisi, salça, yastık, şampuan, yatak, pirinç, makarna, katı ve sıvı sabun, paketli gıda, ağız bakım ürünleri ile erkek, kadın, yaşlı, çocuk kıyafeti ve yazlık ayakkabının, öncelikli ihtiyaç duyulan malzemeler arasında olduğu belirtildi.

Aynı zamanda deterjan, çamaşır suyu, tuvalet kağıdı gibi hijyen ürünleri, içecek, şeker, çay, sıvı yağın da öncelikli ihtiyaç duyulan malzemelerden olduğu bildirildi.