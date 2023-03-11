Deprem felaketi sonrası fay hattında olmayan Kastamonu'ya talep patladı Başta İstanbul olmak üzere deprem riski taşıyan illerden Kastamonu'ya yaşanan göç sebebiyle şu anda hem kiralık hem de satılık ev ya da arsa kalmadı, satılık ev ya da arsa fiyatları katlandı.

Türkiye, 6 Şubat'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketiyle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 il adeta enkaza döndü.

Deprem 47 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kastamonu'ya deprem göçü

Depremlerin ardından deprem riski taşıyan illerden Kastamonu'ya yönelim başladı.

3. derece deprem bölgesi olan Kastamonu, Türkiye’nin deprem bakımından en güvenli kentleri arasında gösteriliyor.

Kastamonu'ya özellikle İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden vatandaşlar yerleşmeyi sürdürüyor.

Geri dönüyorlar

İstanbul’a en fazla göç veren iller arasında yer alan Kastamonu'ya yaşanan depremlerin ardından göç eden vatandaşlar da geri dönmeye başladı.

Kastamonu’nun hem köyleri hem ilçeleri hem de şehir merkezine yoğun dönüşlerin olması sebebiyle kentte kiralık ya da satılık arsa veya evler için büyük talep yaşanıyor.

Emlak hareketliliğinin durma noktasına geldiği Kastamonu'da gayrimenkule yönelik talebinde artması sebebiyle fiyatlar iki kat arttı.

"Hem kiralık hem de satılık evimi şu anda yok"

Konu ile ilgili açıklama yapan Kastamonu Emlakçılar Derneği Başkanı Hasan Ak,

Deprem açısından Kastamonu şu anda bir risk barındırmıyor. Kastamonu fay hattında değil, o yüzden güvenli illerden birisi. Kastamonu’ya özellikle İstanbul’dan yoğun talep var. İstanbul’da ihtimal bir depremden ötürü Kastamonu’da ikamet etmeyenler şehrimize dönmeye çalışıyorlar. Müstakil evler ya da arsalar arıyorlar. Gelenler de 'En fazla 5 katlı evin var mı?' diye soruyor. Yüksek katlı binalardan çekiniyorlar. Her gün bununla ilgili talepler alıyoruz. İnşallah bu süreç geçicidir. Halkımızın bu tedirginliği bir an önce biter. Ev talepleri fazla, kiralar çok fazla arttı. Bizler kiralık ya da satılık ev ya da arsa bulmakta zorluk çekiyoruz. Şu anda elimizde kiralık evimiz yok. Açıkçası satılık evimiz de yok. Pandemi de yapılan evler azaldığı için ikinci el evler mevcut şu anda. Herkes kendi imkanlarına göre bir ev sahibi olmaya çalışıyor. Yeni bina stoku şu anda bulunmuyor. Şu anda hiç kimse yüksek katlı evlere talip olmuyor ama bunun geçici olduğunu düşünüyorum. İleride yine aynı şekilde talepler olacaktır. Bize bu deprem düşündürdü ki Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yatay mimari yapılması gerekiyor. Milletimizin şu anda TOKİ konutlarına talebi var. Bugün iki kişi TOKİ konutlarında eviniz var mı diye geldi. İnşallah bundan sonraki yapılaşmalar yatay mimari olur, daha sağlam binalar yapılır ve bu tedirginliğimizi de üzerimizden atarız.

dedi.

Mevcut gayrimenkuller fahiş fiyatlara kadar çıktı"

Kastamonu’da 2016 yılından beri emlakçılık sektöründe faaliyet gösteren Mete Kurtcuoğlu ise mevcut gayrimenkullerin deprem sonrasında talep görmesi üzerine değerlendiğini kaydederek,

Deprem olduktan sonraki araştırmalarda Kastamonu’nun deprem olma riski en az illerden biri olduğu açıklandı. Günümüzde bilgi de hızlı yayıldığı için bu da otomatikman şu anda Kastamonu haddinden fazla göç almaya başladı. Kastamonu'da deprem riski en az illerden birisi olması sebebiyle kiralama ya da daire satın alma noktasında özellikle boş arazi, tarla, arsa gibi yerler çok fazla talep görüyor. Kastamonu şu anda büyük bir göç yaşıyor. Fazlasıyla ne kiralama talebini karşılayabilecek durumdayız ne de ev satın almak noktasında bu talebi şu anda Kastamonu’nun gayrimenkul noktasında mevcut ekonomik şartlardan ötürü elde bulunan gayrimenkuller haddinden fazla fahiş fiyatlara çıktı. Merakla bizler de bu işin sonunun nereye gideceğini bekliyoruz. Bu göç dalgası ne kadar sürecek bilemiyoruz.

diye konuştu.

"Kastamonu'nun bu göçü karşılayabilecek durumu yok"

Kastamonu’nun tersine yaşanan göçü karşılayamayacağını belirten Kurtcuoğlu,

Bu deprem endişesi geçici, geçecektir. Unutacağız, unutmak zorundayız. Gayrimenkuller olmayınca satışlar hangi noktaya gidecek ya da vatandaş kiralık ev bulamayınca İstanbul’dakiler ya da diğer illerde yaşayanlar belli bir süre sonra yerlerinde kalacaklar. Şu anda bir panik, bir korku yaşanıyor. Göçün de bundan kaynaklandığını düşünüyorum. 5-6 ay sonra yüzde 25, 1 yıl sonrasında yüzde 50 gibi tersine göçün azalacağını tahmin ediyorum. En çok talep şu anda köy arazilerinde, arsada, tarlalara var. Yılbaşından önceki herhangi bir gayrimenkul seçim dalgası da vardı, bizler fiyatların belli bir oranda artacağını tahmin ediyorduk. Deprem fiyatları iki katına çıkarttı.

şeklinde konuştu.

"İstanbul'dan dönüşler çok fazla"

Kastamonu Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Aydemir de

Yüksek katlı dairelerde oturan arkadaşlarımız, depremlerde sallandıklarını ve çok tedirgin olduklarını ve bundan dolayı da 300-500 metrekare arsa aradıklarını ve buralara tek katlı ya da iki katlı evler yapmak istediklerini söylüyorlar. Biz de bunları görüyoruz, takip ediyoruz. Yüksek katlı yapıların bundan sonra yapılmaması ve tedbir alınması, az katlı inşaatlara ruhsat verilmesini talep ediyoruz. Pandemi sırasında Kastamonulu olanların talepleri çok fazla oldu. Kastamonu’nun köylerinden, ilçelerinden olanlar geri dönüş konusunda biraz daha hızlandılar. 'Memleketimizde bir evimiz olsun, kalacak yerimiz olsun' görüşü biraz daha gündeme geldi. Talepleri bulunuyor ama onlarda artık deprem dolayısıyla ev ya da arsa arıyorlar. Müstakil evleri talep ediyorlar. Son yaşanan depremden sonra talep arttı, bu yüzden kiralık yerimiz çok az. Yok denilecek durumda az. Pandemi ile birlikte yeni inşaatlarından olmamasından da kaynaklanıyor. Yurtlarımızda yeterli kapasitede değil, üniversite öğrencileri de kiralık evler arıyor. Kiralık evlerin çoğu öğrenci ağırlıklı oluyor. Bu yüzden talepler fazla oluyor. İstanbul’da şu anda Kastamonulular ikinci sırada nüfus bakımından.

ifadelerini kullandı.