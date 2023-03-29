Depremde hasar alan Hatay'ın Antakya Otogarı'nda firmalar mesailerini sürdürüyor Hatay’da depremde hasar alan Antakya Otogarı’nda çok sayıda otobüs firması, bilet satış ofisleri yıkılmasına masalarda, yolculara bilet kesiyor.

DHA

11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremleride en çok yıkımın olduğu illerden biri de Hatay idi.

Depremde ağır hasar alan Hatay’ın Antakya ilçesinde özellikle otogardaki yoğun mesai hız kesmeden sürüyor.

Gün içinde birçok vatandaş kente giriş-çıkış yaparken depremin bazı bölümlerini yıktığı otogar kapılarını kapatmadı.

Masa kurup bilet satıyorlar

Birçok otobüs firmasının, bilet sattıkları ofisleri yıkılmasına rağmen otogar köşelerine koyulan masalarda satış işlemleri sürüyor.

Firma çalışanları, otobüs sürücüleri, muavinler yolcuları mağdur etmemek adına işlerinin başında durmaya devam edeceklerini söyledi.

"Yazıhanemiz yıkılsa da masa kurup devam ediyoruz"

Bir otobüs firmasında banko görevlisi olarak çalışan Cansu Az (25), zorlu şartlara dayanmakta güçlük çektiğini belirtti. Çalışırken çok üşüdüğünü söyleyen Az, şu ifadeleri kullandı:

Tek kız olarak ben çalışıyorum. Erkeklere nazaran daha çok üşüyorum. Soba yanıyor ama donuyorum. Etrafımız enkaz altında kalmış. Belediye en azından konteyner getirebilseydi bu kadar üşümezdik. Bazı firmalar için konteyner var. Kim gönderdi, kendileri mi aldı bilmiyoruz. Her şeye rağmen biletleri kesmeye devam ediyoruz. Yolcuları mağdur etmemeye çalışıyoruz. Yazıhanemiz yıkılsa da masa kurup devam ediyoruz.

"Herkes bir yere dağıldı"

Depremde Antakya’daki iş yeri yıkılan ve çocuklarını İzmir’e götüren 33 yaşındaki Tuğba Albayrak ise "Çekirdek ailem iyi ama çok yakınımızı kaybettik. Çocuklarımı İzmir’e bırakıp geri gelmiştim. Şimdi geri dönüyorum. Antakya’da çok az kişi kaldı. Herkes bir yere dağılmış durumda. Sevdiklerimizin çoğu öldü. Gerisi ise başka şehirler gitti. Geleceğe dair umudumuz var. Antakya’mızı yeniden yapacağız. Onun için çabalıyoruz." diye konuştu.

Şehirler arası otobüs şoförü Murat Oral ise otogarın büyük hasar almasına rağmen hizmet vermeye devam ettiğini söyleyerek yolcuları mağdur etmeyeceklerini kaydetti.