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İHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin paylaşım yaptı.

AFAD'ın yaptığı duyuruya göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Elazığ’ın Baskil ilçesi Yaylanlı köyünde de etkisini gösterdi.

DAĞDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Malatya'da meydana gelen deprem, Elazığ'da da şiddetli hissedildi.

Elazığ’ın Baskil ilçesi Yaylanlı köyünde deprem anında dağdan dumanların yükselmesi dikkat çekti.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.