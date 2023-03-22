Depremden etkilenen Diyarbakır’da buruk Ramazan alışverişi

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1'i boş, 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.

Ramazan ayına hazırlık yapanların tercih ettiği mekanlardan biri de tarihi Sur ilçesi oldu.

Yoğunluğun oluştuğu ilçeye alışverişe gelenler, depremlerde ve selde hayatlarını kaybedenler nedeniyle buruk bir Ramazan ayına girdiklerini söyledi.

Ailesiyle alışverişe gelen Fırat Kömür, şu ifadeleri kullandı:

İnsanlarda burukluk var. Bugün biz de çocuklarla Sur'a alışverişe geldik. Turşu ve ceviz gibi gıdalar aldık. Alışverişimizi yapıyoruz. Bu gece de ilk sahura kalkacağız. Diyarbakır’da fazla bir yıkım olmadı fakat gönlümüz diğer şehirlerle de birliktedir. Ondan dolayı da bir burukluk var.



Eskiden buraya geldiğimizde insanlarla şakalaşırdık. Şu an esnafın yüzünde de o tebessüm yok. Depremlerden, selden ve bütün olaylardan dolayı insanlarda o heyecan yok artık. Bunları gözlemleyebiliyoruz.