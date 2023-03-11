Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 43 kişi tutuklandı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya üzerinden korku ve panik yaratmak amacıyla paylaşım yapan 1161 hesap yöneticisinden 675'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Türkiye, bir aydır asrın felaketi ile ve yaşanan afeti fırsata çevirenlerle mücadele ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 şiddetli deprem, derin yaralar açtı.

Yurdun dört bir yanından vatandaşlar depremzedelerin yaralarının sarılması için seferber olurken, bir kesim bu birliği gölgede bırakmak için harekete geçti.

Felaketinin ardından sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlar başladı.

1161 hesap yönetici tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu kapsamda harekete geçildiğini vurguladı.

Yürütülen çalışmaya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

EGM'den yapılan açıklamada, provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerIendirilen 1161 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilerek 675 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

43 kişi tutuklandı

Ayrıca Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 179 şahıs gözaltına alınırken, 43 şahıs da tutuklandı.