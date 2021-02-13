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    Depreme Karşı Önlemleri Araştırma Komisyonunun görev süresi uzatıldı

    Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 13.02.2021 - 04:27
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    Depreme Karşı Önlemleri Araştırma Komisyonunun görev süresi uzatıldı

    Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde, Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, 20 Şubat'tan itibaren bir ay uzatıldı.

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