Depremin ardından Malatya'da "ticaretin kalbi" yeniden inşa edilecek 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da büyük yıkım yaşayan bölgeler yeniden ayağa kaldırılacak.

AA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da 20 bin civarında iş yeri yıkıldı, bazılarında ise ağır hasar oluştu.

AFAD öncülüğünde devlet ve özel sektör el birliğiyle yaraların sarılmaya çalışıldığı kentte, iş yerleri yıkılan ve zarar gören esnaf için de çalışmalar yürütülüyor.

Esnafın eski günlerine dönmesi ve ekonominin yeniden canlanması için kent merkezinde afetzede esnaf için konteynerlerden geçici iş yerleri kurulurken, kalıcı iş yerleri için de proje hazırlandı.

"3 bin 500 konteyner ve geçici iş yerleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz"

Malatya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, depremden en çok etkilenen şehirler arasında Malatya'nın da bulunduğunu, kentte büyük yıkım yaşandığını söyledi.

Şahin, kentte sadece evlerin değil iş yerlerinin de zarar gördüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Özellikle Malatya'nın merkezi Akpınar dediğimiz alan ticaretin kalbidir, tamamen yıkıldı diyebiliriz. İş yerlerimiz için de yoğun bir hazırlık sürecimiz devam ediyor. İlk etapta geçici iş yerleri yaparak esnafın sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmeyi amaçladık. Bu kapsamda 3 bin 500 konteyner ve geçici iş yerleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarda da yüzde 80-90 seviyelerindeyiz. Vatandaşlarımız buralardan hem ticari olarak hizmet alıyorlar hem de esnafımız gelir temin ediyor. 20 bin civarında iş yerini kaybettiğimiz için en kısa zamanda kalıcı iş yerlerine kavuşmamız lazım."

"Şehrin kalbi yeniden inşa ediliyor"

Vali Şahin, bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut Genel Müdürlüğünün kent merkezindeki iş yerleri için çalışma yaptığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akpınar Bölgesi'ne özel bir proje hazırlanıyor. Çünkü orası özel bir yer. Yeni bir şehir yeni bir ticari aks burada üretiliyor. Şehrin kalbi yeniden inşa ediliyor. O yüzden çok önemli, çok kıymetli ve aceleye gelmemesi gereken, çok titiz bir şekilde çalışılması gereken bir proje. Akpınar bölgesindeki ticari aks hazır olduğunda zannediyorum bu yaz ihale edilir. Tek ya da iki katlı kalıcı iş yerleri olacağı için çabuk olacağını düşünüyorum. Malatya, Akpınar'ın da tamamlanmasıyla küllerinden yeniden doğacaktır."

"Modern bir çarşı oluşturacak"

Kent merkezinde yıkılan ve şu an büyük bir boşluk olan bölgeye yeniden aynı iş yerlerini inşa edeceklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti: