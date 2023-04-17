Depremin vurduğu Diyarbakır'da, bayram öncesi otogarda durgunluk yaşanıyor Asrın felaketinden etkilenen 11 ilden biri olan kentte, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, şehirler arası otogarında önceki yıllara göre yoğunluğun az olduğu görüldü.

İHA

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Okulların da tatil olmasıyla birlikte yurt genelinde tatil heyecanı başladı.

Otogar ve havalimanları büyük bir yoğunluğu ağırlarken, her yıl binlerce gidiş-gelişlerin yaşandığı deprem bölgelerinde ise durgunluk hakim.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, Ramazan Bayramı öncesi şehirler arası otogarda önceki yıllara göre yoğunluğun oldukça az olması dikkat çekti.

"Gelişlerde bu kadar az yoğunluk olduğunu görmedim"

Otobüs firması işletme müdürü Yahya Akar, yıllardır bu işte olduğunu, şu ana kadar sönük bir yıl geçtiğini hatırlamadığını söyledi.

Bunun depremden kaynaklı olduğunu aktaran Akar, şöyle konuştu:

Gidiş-gelişlerin bu kadar azalmasının sebebi budur. Başka bir şey düşünmüyorum. Şu anda her zaman olduğu gibi Diyarbakır’a bayram arifesi gelişler var. Bayram sonrası gidişler var. Gelişlerde bu kadar az yoğunluk olduğunu görmedim. Tüm firmalar için söylüyorum. Hepsi 10-15 kişiyle gidiyorlar.

"Seçimi kendi yerinde kullanmak isteyenler var"

Durumun seçimden de kaynaklı olduğuna dikkat çeken Akar, “Çoğunun seçimi kendi yerinde kullanmak amacıyla gitmeme durumu var. Bunu görüyoruz, servislerde de bellidir. Bilet fiyatları gayet makul. En uzun yolumuz İstanbul’dur, İzmir’dir, Bursa ve Yalova’dır. Bunlar da 650 liradır.” şeklinde konuştu.