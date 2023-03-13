Depremin vurduğu Elazığ'da betonarme yapılara ilgi arttı 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşların betonarme yapılara ilgi göstermesiyle kentte daha büyük evler üretilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarılmaya başlandı.

Geniş bir coğrafyada hissedilen afet, toplam 11 ilde enkaza yol açmıştı.

Binlerce binanın yıkılmasıyla 47 binin üzerinde can kaybı yaşandı. Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren sahada görev alarak yaralı vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Çalışmaların sürdüğü bölgede, barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar seferber edildi.

Çadır kent ve konteyner kurulumu da hızlandırıldı.

Öte yandan depremzedeler yeni konut arayışına girerken, birçok vatandaş da depreme karşı önlem almaya başladı.

Afet sonrası bungalov evlere yoğun ilgi olduğu belirlendi.

Daha büyük bungalov evler üretiliyor

Depremin etkilediği 11 ilden biri olan Elazığ’da minimalist bungalov evler üretimi yapan fabrika, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından daha büyük bungalov ev üretmeye başladığını belirtti.

Vatandaşların isteğine göre metrekaresi 6 buçuk bin liradan başlayan 3+1 ve 4+1 bungalov evler tasarladıklarını belirten firma sahibi Arda Koyuncu, depremden sonra vatandaşların betonarme yapılara bakış açılarının değiştiğini söyledi.

Bu nedenle kendilerinin daha büyük evler yapmaya başladıklarını kaydetti.

"İklim şartlarına göre tasarlıyoruz"

6 Şubat’ta ‘Asrın Felaketinin' gerçekleştiğini aktaran Koyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Burada birçok insanımız hayatını kaybetti. Ölenlere Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bungalov evlerin deprem ile bir işi yok. Depreme dayanıklı temeli olmadığı için yıkılma gibi bir durumu yok. Son derece lüks olarak üretiyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin iklim şartlarına göre tasarlıyoruz. İçerisinde karbonlu EPS ve taş yünü kullanıyoruz. Kullandığımız karkas malzeme sarı çadır. Depremin ardından bungalov evlere talep çok arttı. Taleplere yetişemiyoruz artık.

"Depremden dolayı önceliğimiz depremden etkilenen iller"

Betonarme yapılara talebin arttığını belirten Koyuncu, sözlerine şöyle devam etti: