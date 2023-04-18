Depremin vurduğu Hatay’da esnaf bayrama buruk hazırlanıyor 6 Şubat depremlerinden önemli ölçüde etkilenen kentte, enkazların gölgesinde bayram hazırlığı yapılıyor. Az sayıda dükkan açabilen esnaf, şehir dışındaki depremzedelerin siparişlerini de hazırlıyor.

İHA

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Yurt genelinde bayram telaşı yaşanırken, tatilciler de harekete geçmeye başladı.

Deprem bölgesini ise buruk bir bayram telaşı sardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce iş yerinin yıkıldığı Hatay’ın Antakya ilçesinde bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Esnaf eski günleri arıyor

Diğer yandan da tarihi Uzun Çarşı’daki iş yerlerini açabilen az sayıda esnaf ise bayrama buruk giriyor.

Öte yandan müşterilerini de ağırlayarak eski günlerin hasretini çekiyor.

Her bayram öncesi bölgede oluşan yoğun kalabalığa özlem duyan esnaf, her şeye rağmen mücadelesini sürdürüyor.

"İçimiz buruk ama Allah’tan gelen bir durum bu"

Müşterilerine hizmet vermeye devam eden kısıtlı sayıdaki işletmelerden süt ve süt ürünlerinin satıldığı yöresel iş yerinin sahibi Abdullah Güllaç şöyle konuştu:

Genellikle şehir dışına çıktığı için insanlarımız, yoğun bir kargo siparişimiz var. Türkiye’nin her yerinde müşterilerimize kargolarını güvenlik bir şekilde hazırlayarak, birkaç günde kendilerine ulaştıracağız. İçimiz buruk ama Allah’tan gelen bir durum bu. Çalışmaya başladık, tekrardan kalkınacağız.

"İl dışındaki depremzedelerimizin siparişlerini hazırlıyoruz"

Hatay’ın Ramazan’a özel tatlısı Küncülü Helva işletmecisi Şahap Fansa (37) ise şu ifadeleri kullandı: