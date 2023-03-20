Depremin vurduğu Malatya'da, kayısı ağaçları çiçeklendi Asrın felaketinden büyük yara alan Malatya'da, kentin büyük bölümünün geçim kaynağı olan kayısı ağaçları çiçek açtı. Depremzede çiftçilerin yüzü biraz olsun gülerken, her şeye rağmen güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, büyük yıkıma neden oldu.

Binlerce binanın yerle bir olduğu yerlerden biri olan Malatya’da, binlerce can da yitip gitti.

Kayısı ağaçları çiçeklendi

Kentte yaşam şartlarını iyileştirme çalışmaları devam ederken, bölgenin geçim olan kayısı ağaçları çiçek açtı.

8 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte, her şeye rağmen güzel görüntüler ortaya çıktı.

Biraz olsun yüzleri güldü

Kale ilçesi Karakaya Baraj Gölü kenarındaki kayısı ağaçlarının çiçeklenmesi, depremzede çiftçileri de umutlandırdı.

Çiftçiler bir yandan deprem felaketinin yaralarını sararken, bir yandan da çiçeklenen kayısı ağaçlarını ilaçlıyor.