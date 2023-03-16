Depremin yıktığı Kahramanmaraş'a yeni konteyner kent Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda kurulan konteyner kentin ilk etabına afetzedeler yerleşmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından bölgede yaralar sarılıyor.

Evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler, ilçenin birçok noktasındaki çadır kentlerde barınıyor.

Bu kapsamda AFAD ve ilgili kurumlarla yürütülen koordinasyon faaliyetleri sonrasında Onikişubat Belediyesi EXPO alanında iki ayrı bölgede planlanan konteyner kent kurulum çalışmalarına, SSB koordinasyonunda ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, İŞBİR, İstanbul Teknopark, Boğaziçi Savunma, Tualcom ve ASELSANNET'in katkılarıyla 13 Şubat tarihinde başlanmıştı.

Konteyner kentte 3 bin 600 kişi barınabilecek

Konteyner kentin tüm etapları tamamlandığında burada 3 bin 600 kişi barınabilecek.

600 aile için yaşam konteynerlerinin kurulacağı yerleşke, altyapı çalışmaları dahil kullanıma hazır halde teslim edilecek.

Her türlü ihtiyaç sağlanacak

Yangına karşı dayanıklı olarak üretilen konteynerlerde, yatak odası, oturma odası, mutfak evyesi ve dolabı, banyo ve tuvalet olacak. Klima, televizyon, mini buzdolabı, elektrikli radyatör, termosifon, ahşap elbise dolabı, masa, sandalye, ayakkabılık, komodin, yataklı kanepe, perde, ranza, yatak, yastık, yorgan, nevresim takımı bulunacak.

Yerleşkede, kreş, eczane, sosyal market, sağlık birimi, güvenlik personeli bölümü, yemekhaneler, sosyal alanlar, mescit, kütüphane, çamaşırhane ve oyun alanları kurulacak. Her ünite için uydu televizyon yayını sağlanacak ve yerleşke içinde baz istasyonu şebekesi ve kablosuz internet noktaları tesis edilecek.

İlk etap tamamlandı, depremzedeler yerleşmeye başladı

Depremzede aileler, tamamlanan ilk etaptaki 210 konteynere yerleşmeye başladı.