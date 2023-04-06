Depremzede çiftçilerin tarlada kalan ürünlerini gönüllüler topluyor Hatay'da farklı mesleklerden bir araya gelen gönüllüler, zor durumda kalan çiftçilerin ürünlerini toplayıp, hayırseverlerin desteğiyle satın alarak afetzedelere ulaştırıyor.

AA & Ensonhaber

Hatay merkezi ve ilçelerinde depremlerde yakınlarını kaybeden, yaralanan bazı üreticiler, tarlasında ve serasında yetiştirdiği ürünleri hasat edemedi.

35 kişilik gönüllü ekibi, tarlaları, seraları ve bahçeleri geziyor

Bunun üzerine dayanışma örneği sergilenerek yakınlarını, evlerini depremde kaybetmelerine rağmen aralarında öğretmen, biyolog, psikolog ve belediye personelinin de bulunduğu 35 kişilik gönüllü yardım ekibi kuruldu.

Gönüllüler, deprem nedeniyle yakınlarını kaybeden ya da enkazdan yaralı çıktığı için tarlasıyla ilgilenemeyen afetzedelerin yardımına koştu.

Günlük işlerinden arta kalan zamanlarda, irtibat kurdukları muhtarlar aracılığıyla çiftçilere ulaşan gönüllüler, üreticinin tarla ve seralarındaki ürünü hasat ediyor.

Toplanan ürünler, hayırseverlerin paralarıyla satılıyor

Kasalara doldurdukları domates, biber, pazı, marul, muz, narenciye başta olmak üzere çeşitli sebze ve meyveler, hayırseverlerin gönderdiği parayla satın alınarak, Hatay Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği araçlarla ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırılıyor.

Toplanan bazı meyveler de çadırlarda eğitim alan öğrencilere dağıtılıyor.

Bu kapsamda, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'ndeki tarlada ve serada gönüllüler yeşillik ve sebzeleri hasat ederek, çadır ve konteynerlerde yaşayan depremzedelere götürdü.