Depremzedelerden 2. tura yoğun ilgi: Oylarını kullanabilmek için memleketlerine dönüyorlar Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalan depremzedeler, seçimin 2. turunda oy kullanabilmek için valilik tarafından ayarlanan otobüslerle memleketlerine hareket ettiler.

İHA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremler ile Türkiye'nin yüreği yanmıştı.

Deprem sebebiyle 50 binden fazla vatandaşımızı toprağa vermiştik.

Depremin ardından ise birçok insanın evi hasar almış ve yaşadıkları bölgelerden ayrılarak çevre illerde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmışlardı.

28 Mayıs'ta yapılacak olan 2. tur seçimlerinde oy kullanabilmek için depremzedeler memleketlerine dönüş yapmaya başladılar.

2.tur için memleketlerine dönüş yapıyorlar

Kırıkkale Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında ve evlerde misafir edilen depremzedeler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'nci turunda oy kullanmak için memleketlerine yolcu edildi.

Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Hatay'a giden yaklaşık 145 depremzedenin yol masrafları ise AFAD tarafından karşılandı.

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibariyle yaklaşık 145 depremzedeyi memleketlerine sorunsuz olarak yolcu ettiklerini söyledi.

"Depremzedelerin transferlerini sağlamaya devam ediyoruz"

Valilik olarak çağrı hatları üzerinden talepleri aldıklarını belirten Kurnaz şöyle konuştu:

"Bugün akşam 145 depremzedemizi, deprem bölgesindeki illerimize transferlerini sorunsuz olarak sağladık. Kırıkkale ilimizde yaşayan depremzedelerimizin transferleri için valilik olarak çağrı hatları üzerinden taleplerini alıyoruz. Transferlerini de sağlamaya devam ediyoruz"

"Devletimiz kimsenin cebine dokunmadan istediği yere götürüyor"

Kahramanmaraş'ta oy kullanacağını ifade eden Musa Sert şunları söyledi:

"Seçime gideceğim inşallah. Birinci turda da gittim. Birinci turda olduğu gibi ikinci turda da aynı şekilde reise vereceğiz. Hayırlısı ile kazandıracağız. Allah, devletimize milletimize hayırlı uğurlu eylesin. Taşıma ücretleri devletten. Hiç kimsenin cebine dokunmadan istediği yere götürüyor"

"İnşallah istediğimiz adam kazanır"

İlk turda oy kullanamadığını anlatan Nuriye Atçı, ikinci turda oyunu kullanmak için Osmaniye'ye gideceğini belirtti. Hatay'a giden Fikri Ersoy ise "İlk turda gidemedik ama şimdi oy kullanmaya gidiyoruz. İnşallah istediğimiz adam kazanır" dedi.