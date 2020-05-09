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- Depremzedelerin hasarlı evine giren iki hırsız yakalandı
Depremzedelerin hasarlı evine giren iki hırsız yakalandı
Elazığ'da, deprem sonucu orta hasar gören bir binadan hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- İHA
- 09.05.2020 - 16:26
Elazığ'da polis ekipleri, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde deprem dolayısıyla orta hasarlı olan bir binadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekte geçti.
Kısa sürede olay yerine giden ekipler, binadaki bir daireden çıkarak kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi kovalamaca sonunda yakaladı.
KALORİFER PETEKLERİNİ ÇALDILAR
Polisin yaptığı incelemede şüphelilerin girdikleri daireden 7 adet kalorifer peteği söktüğünü belirlerken, kaçarken attıkları levye ve boru anahtarları da ele geçirildi.
İKİ HIRSIZ DA TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden A.C.Y.’nin 10’u hırsızlıktan toplam 19, A.Y.’nin ise 21’i hırsızlıktan toplam 26 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.