Dervişoğlu ile Tosun arasında canlı yayında sözlü kavga

İyi Partili Müsavat Dervişoğlu ile AK Parti eski milletvekili Resul Tosun arasında tartışma yaşandı. Devişoğlu Tosun'a “Yav sen ne kadar boş bir adamsın be” diye hakaret etti.

Dün gece Habertürk ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında çoklu baro sistemi ele alındı

Program konukları ise İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti eski Milletvekili Resul Tosun ve gazeteci Metin Özkan'dı.

Program sırasında Dervişoğlu ile Tosun arasında gergin anlar yaşandı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Resul Tosun'a barolar konusunda tepki gösteren Dervişoğlu "Size yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

"MUTEBER BİR TANE CÜMLE YOK"

Resul Tosun'un, "İade ediyorum" şeklinde yanıt vermesinin ardından Dervişoğlu, "Neyi iade edersen et. Biraz terbiyeli ol. İnsanın sinirini bozma. Neyin cevabını verdin? Senin söylediğin muteber bir tane cümle yok ki cevap vereyim" dedi.

"NE KADAR BOŞ BİR ADAMSIN"

Tosun ise Müsavat Dervişoğlu'na "Saçmalıyorsun" şeklinde yanıt verdi.

Bu sözün ardından bu kez Müsavat Dervişoğlu “Yav sen ne kadar boş bir adamsın be” diye Tosun'a hakaret etti.

Dervişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz bu işin hiçbir tarafında yoksunuz. Bu tartışmalarla kamuoyunun beynini bulandırmanın hiçbir anlamı yok. Ben anlatmaya çalışacağım ama siz doğruları dinlemekten rahatsız oluyorsunuz. Biraz saygılı olun"

"KONUKLARINIZA DİKKAT EDİN"

Didem Arslan Yılmaz'dan da bir istekte bulunan Dervişoğlu, "Sizden bir istirhamım var. Beni programınıza konuk ederken konuklarınızı dikkatli seçmenizi istirham ediyorum. Ben böyle kamuoyunu rahatsız eden insanlarla tartışmak istemiyorum" dedi.

Canlı yayında tartışma: Yav sen ne kadar boş bir adammışsın be İZLE