Dev kruvaziyer gemisi 8 bin turist ile Kuşadası’na geldi

Kuşadası Limanı'na ultra lüks gemiden inen 8 bin 270 turist, esnafı sevindirdi. Çoğunluğu ABD vatandaşı olan turistleri limanda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

Kruvaziyer turizminin Akdeniz'deki önemli duraklarından Kuşadası Limanı, hareketli günler yaşıyor.

Bahama bayraklı, İtalya bayraklı ve Panama bayraklı 3 dev kruvaziyer gemisi Kuşadas Limanı'na geldi.

Halk oyunlarıyla karşılandılar

8 bin 270 turisti taşıyan ultra lüks gemiler, limanda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

Çoğunluğu ABD vatandaşı olan turistler, turlarla İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana evini gezdi.

Bazı ziyaretçiler ise kent meydanında alış veriş yapmayı tercih etti.

"8 bin 270 turist geldi"

Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar Türkiye’ye gelen en büyük yolcu gemisi unvanına sahip olan Bahama Bayraklı ’Odyssey of the Seas’ İtalya Bayraklı Costa Venezzia ve Panama Bayraklı MSC Armonia isimli 3 dev kruvaziyeri aynı anda limanımızda ağırladık. Gün geçtikçe kapasite ve yolcu sayılarını artıran 3 kruvaziyer ile bugün 8 bin 270 turist ve 5 binin üzerinde mürettabat geldi" dedi.

"Kruvaziyer turizmi artık 12 aya yayıldı"

DHA'nın aktarımına göre; 2022 sezonunda Temmuz ayına kadar 223 gemiyle 274 bin 128 yolcunun geldiğini bildiren Güngör, “Yıl sonuna kadar gemi sayısının da 500’e yolcu sayısının ise 750 bin’e ulaşmasını bekleniyor. Ege Port limanına Ağustos ayında 70, Eylül ayında 70, Ekim ayında ise 80’nin üzerinde gemi gelecek. Bu yıl ocak ayında başlayan Kuruvaziyer sezonu aralık ayına kadar sürecek. Kruvaziyer turizmi artık 12 aya yayıldı. Kuşadası’nda kruvaziyer turizmini 12 aya yaymayı başardık. Bundan sonra Kuşadası esnafına kepenk kapattırmamayı hedefliyoruz” dedi.







